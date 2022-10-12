المكتب العسكري المصري بالكويت يحتفل بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أقام مكتب الاتصال العسكري المصري برئاسة العميد أركان حرب محمد عبدالله رجب رئيس مكتب الدفاع بالكويت، احتفالا بمناسبة بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر العظيم بحضور السفير المصري أسامة شلتوت ورئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران ورئيس هيئة التعليم العسكري بوزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي وعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب العسكرية والدبلوماسيين والاعلاميين وأبناء الجالية المصرية وأشقائهم الكويتيين والعرب .

وقال العميد أركان حرب محمد عبدالله رجب في كلمته خلال الاحتفال الذي اقيم مساء أمس الأول بفندق الملينيوم، إن الاحتفال بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر العظيم، يوم العزة والكرامة يوم النصر سيظل خالداً في تاريخ مصر والأمة العربية يوم البطولات والأمجاد، ففي ذلك اليوم استطاع الجندي المصري أن يعبر من الهزيمة إلى النصر ومن اليأس إلى الأمل.

وأضاف أن نصر أكتوبر عام 1973 لا يمثل فقط نصراً عسكرياً باهراً حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمه وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر .

تحديات وصعاب

وتابع قائلا: لقد تعرضت الأمة المصرية على مـر تاريخها الطويل للعديد من التحديات والمصاعب ولكنها كانت دوماً قادرة على التغلب عليها وقهرها وكانت دوماً الصخرة التي تحطمت عليها كل قوى الشر التي تحاول أن تنال من سيادة أراضينا وتستنزف ثرواتنا .

تحية للابطال

ووجه العميد رجب، التحية والتقدير لكل أولئك الأبطال الذى ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية لتحرير الأرض والحفاظ عليها وتحية لكل أخ عربي ساهم في تحقيق النصر وضحى بدمائه الطاهرة لأجل نصرة مصر والأمة العربية وتحية خاصة لأبطال الجيش الكويتي الذين شاركوا إخوانهم في الجيش المصري لتحرير الأرض وصون الكرامة أولئك الذين روت دمائهم الذكية الطاهرة أرض سيناء.

بين الهزيمة والنصر

وأشار إلى أنه وبعد مرور 49 عاماً على انتصار أكتوبر و كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر خلال الفترة من عام 1967 حتى 1973 وبعد فترات عصيبة مرت بها مصر خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 استطاعت مصر محاصرة خطر الإرهاب وتوجيه ضربات قوية لعناصره وتنظيماته ، واستطاعت تثبيت أركان الدولة وإعادة الاستقرار والثقة والهدوء للمجتمع المصري وإرساء أسس للتنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة الواقع والتعامل معه بكل شفافية من خلال العلم وبذل الجهد والعمل الدءوب والثقة بالنفس مع استمرار التطلع إلى مستقبل أفضل .

العبور للمستقبل

وأكد العميد ا. ح محمد رجب أن مصر الآن تعبر مرة أخرى وتستكمل مسيرة النصر بالبناء والتطوير وتجتاز كل الصعاب لنيل غايتها وتحقيق أهدافها .

وفي ختام كلمته وجه العميد محمد رجب تحية إعزاز وتقدير لدولة الكويت الشقيقة على الدور المتميز والمستمر في دعم مصر لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين .

أعظم امجاد التاريخ

من جانبه قال رئيس هيئة التعليم العسكري بوزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي إن (حرب أكتوبر) ملحمة سطرت أعظم امجاد التاريخ حيث كان للتضامن العربي دور فاعل أعاد للذاكرة العالمية أمجاد العرب في الحروب والمعارك العسكرية.

وأكد اللواء الطريجي ممثلا لرئيس الاركان العامة للجيش الكويتي في كلمة له خلال حفل اقامته السفارة المصرية لدى البلاد بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر ان مشاركة الكويت في تلك الحرب جاءت من منطلق المبدأ والانحياز التام للحق المصري في استعادة اراضيه وأهمية المكانة المصرية على المستوى العربي والدولي.

واستذكر الانتصارات التي حققها المقاتلون الكويتيون مع أشقائهم المصريين ببسالة وتضحية حيث كانت مواقعهم على ضفة قناة السويس فيما كانت الطائرات المصرية وهي تدك خط بارليف.

قوة الجهراء ولواء اليرموك

واضاف انه في تلك الأثناء كانت الحكومة الكويتية قررت إرسال قوة بشكل عاجل للمشاركة في الحرب على الجبهة السورية أطلق عليها اسم قوة «الجهراء» تتشكل من عناصر «مجحفلة» من عدة صنوف عسكرية كما شارك «لواء اليرموك» الكويتي على الجبهة المصرية بكفاءة واقتدار بلواء مدرع ومدفعية متقدمة مع الأشقاء في مصر حيث استمرت المشاركة بالقتال حتى وقف إطلاق النار.

وأعرب عن تهانيه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر الشقيق وجميع الشعوب العربية في ذكرى انتصارات اكتوبر وملحمة التضامن العربي صانع الانتصارات والامجاد التاريخية.