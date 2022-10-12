مصر ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر عن تطلعها لأن يُسهم هذا الاتفاق فى تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام فى تحسين الوضع الاقتصادى بالبلاد، وترسيخ المزيد من أطر ومجالات التعاون فى منطقة المتوسط.

هذا، وجدد بيان وزارة الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لاستقرار وسيادة لبنان وتحقيق تطلعات الشعب اللبنانى الشقيق.