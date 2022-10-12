سفيرة الإمارات لدى القاهرة: نتطلع لزيادة استثماراتنا بمصر

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، السفيرة مريم الكعبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.





فى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالسفيرة، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين، ومدى التميز والخصوصية التى تجمع بين البلدين.

وأعرب المهندس محمود عصمت عن التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركات الإماراتية، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين، خاصة فى ظل الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

كما استعرض عددا من النماذج للفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة فى العديد من القطاعات والأنشطة التى تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

من جانبها، أكدت السفيرة مريم الكعبى على العلاقات المتميزة والروابط المتينة بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين، وحرص الجانب الإماراتى على تعزيز استثماراته فى مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًة إلى وجود نحو 1400 شركة إماراتية تعمل فى السوق المصرية.

من ناحية أخرى، أشارت السفيرة إلى الترتيبات الجارية بين حكومتى مصر والإمارات للاحتفال خلال الشهر الجارى بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية، احتفاء وترسيخا لهذه العلاقات الأخوية، وبما يليق بعمق علاقة مصر والإمارات شعبًا وحكومة.