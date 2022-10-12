التضامن تعلن مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، قرارا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى لمدة 6 أشهر، بدءا من اليوم الأربعاء، حتى 11 أبريل عام 2023.





وكان مجلس الوزراء فى اجتماعه الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلى لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

وأهابت وزارة التضامن، بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هى المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخرى طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021.

وقالت وزيرة التضامن، إن المجتمع المدنى فى مصر يشهد نهضة كبيرة ودعما غير مسبوق فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإيمانه بقدرة المجتمع المدنى على المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدنى بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التى تم إصدارها فى يناير 2021، ثم ظهر جليا فى تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.

وأعلنت وزارة التضامن، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مع توقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدنى.

الجدير بالذكر أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذى يؤكد على ثقة هذه المنظمات فى زيادة مساحة وحرية العمل الأهلى فى مصر وفقا لما تم النص عليه فى القانون، بالإضافة إلى الرغبة فى عمل شراكات طويلة الامد مع المنظمات المصرية.

وتعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكترونى لمنظمات العمل الأهلى، والتى تقدم فى إطارها حوالى 4 آلاف جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه فى الدستور.