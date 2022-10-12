«COP27».. مواجهة التغيرات المناخية بآليات واضحة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز آليات الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية. وتستهدف الحكومة المصرية، المساعدة فى التغلب على التحديات العالمية المرتبطة بتغير المناخ، وتقديم المشورة لصانعى القرار بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوازن لتخفيف الانبعاثات الضارة. وتتضمن قائمة حضور المؤتمر، عددا كبيرا من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة.

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