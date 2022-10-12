19 درجة فى هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدا الخميس، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره على الأنحاء كافة.





وذكرت الهيئة، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى. وعن درجات الحرارة، غدا الخميس جاءت كما يلى: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة. الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة. مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة. سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة. قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة. أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة.

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