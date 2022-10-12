النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس الثانوية فى دمياط

جدة - نرمين السيد - وذلك بمعدل درجتين من مجموع 226 إلى 224 درجة، تلبيةً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الثانوى. وأشار على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم إلى وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى ببعض مدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام، لافتاً إلى أنه سيتم ترتيب المتقدمين وفقا لخطة محددة وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسرى.

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