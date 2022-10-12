وزير التعليم يلتقى نظيره البحرينى لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم، الدكتور ماجد بن على النعيمى، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، على هامش مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار "التعليم المستدام هو المستقبل"، والذى ينظمه مجلس الشارقة للتعليم فى الفترة من 12-13 أكتوبر الجارى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال التعليم، وتبادل الرؤى والخبرات. وشارك الوزير فى افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر. كما زار الوزير مكتبة بيت الحكمة، والتى تم إنشاؤها على مساحة 12 ألف متر مربع، وتضم ما يقرب من مئات الآلاف من الإصدارات فى مختلف التخصصات، منها 11 ألف بلغات مختلفة و105 آلاف كتاب ورقى ونحو 250 ألف كتاب إلكترونى. ويهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذى تلعبه الأبحاث فى تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية فى التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية.

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