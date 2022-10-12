الضويني في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "نحن في أمس الحاجة للاقتداء بكل أفعال النبي (ص)"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - قال الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر ان ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميلادا للنصر على النفس وهواها والشهوات والعادات.

وأضاف وكيل الأزهر، في كلمته خلال الندوة التقفية اليوم المشاركة فيها القوات المسلحة مع الأزهر بتزامن للاحتفال بنصر أكتوبر وموالد النبى محمد" ص "وأضاف وكيل الأزهر، في كلمته بالندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة، بعنوان "ميلاد النصر"، أننا اليوم في احتفالنا بذكرى المولد النبوي ، في أحوج وقت للاقتداء بكل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بمنهجة .

وتابع وكيل الأزهر: استطاعت القوات المسلحة الفاخرة أن تحرز النصر وتهزم العدو وتلقنه درسا خلده التاريخ، وتضرب بذلك أروع الأمثلة في كل ميدان من ميادين الشرف. ودعا وكيل الأزهر، أن يتقبل الله شهدائنا من القوات المسلحة في جناته ويصبر أهلهم وذويهم.

ونظم الأزهر الشريف، بالتعاون مع القوات المسلحة، في تمام التاسعة والنصف اليوم الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات، ندوة تثقيفية بعنوان "ميلاد النصر"، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن الصغير، أمين هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر والقوات المسلحة.

وتأتي ندوة "ميلاد النصر"، احتفالا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف و القوات المسلحة، وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و”قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري"، من أجل توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.