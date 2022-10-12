أكاديمية الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظات

جدة - نرمين السيد - وأفادت الأكاديمية، بأن شروط القبول تشتمل على: ألا يكون قد وقع على المترشح أى جزاءات آخر 3 سنوات، وأن يجتاز جميع الاختبارات المقررة للترشح للقبول، وأن يكون ملما ببرامج الحاسب الآلى، وأن يكون عمله الحالى الفعلى إمامًا على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن على 55 عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن على 55 عامًا.

وأشارت الأكاديمية إلى أن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.

ولفتت إلى أنه على الراغبين والراغبات فى الترشح، تسجيل رغباتهم خلال أسبوع من تاريخه على الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpT4v7CUq1btPsQ6VYPy-6yU2BbDVx9wOumBc_cXiyt-Vkqg/viewform