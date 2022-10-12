جدة - نرمين السيد - وأفادت الأكاديمية، بأن شروط القبول تشتمل على: ألا يكون قد وقع على المترشح أى جزاءات آخر 3 سنوات، وأن يجتاز جميع الاختبارات المقررة للترشح للقبول، وأن يكون ملما ببرامج الحاسب الآلى، وأن يكون عمله الحالى الفعلى إمامًا على قوة أحد المساجد بالنسبة للأئمة، بشرط ألا يزيد السن على 55 عامًا، وأن تكون الواعظة من الواعظات المعتمدات معينات أو متطوعات بشرط ألا يزيد السن على 55 عامًا.
وأشارت الأكاديمية إلى أن الدراسة ستكون بالنظام المشترك بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد.
ولفتت إلى أنه على الراغبين والراغبات فى الترشح، تسجيل رغباتهم خلال أسبوع من تاريخه على الرابط التالى:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpT4v7CUq1btPsQ6VYPy-6yU2BbDVx9wOumBc_cXiyt-Vkqg/viewform
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكاديمية الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لدفعة جديدة من الأئمة والواعظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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