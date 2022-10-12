13 باحثا بمعهد بحوث البترول فى قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود رمزى القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول المصرى، إنه تم اختيار 13 من علماء المعهد ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم على مجمل الإنتاج العلمى.





وهنأ رمزى، فى بيان اليوم الأربعاء، علماء المعهد المُتميزين وذلك بمناسبة صدور قائمة ستانفورد، والتى تصدر سنويا بقائمتين، أحدهما على مجمل الإنتاج العلمى للباحث والأخرى على الإنتاج العلمى للعام الأخير فقط 2021، معربا عن فخره واعتزازه بأعضاء هيئة البحوث، متمنيا لهم المزيد من التفوق والتميز. وأكد أن قائمة ستانفورد تتميز بأنها موضوعية وعادلة فى تصنيف الأبحاث وترتيب العلماء، كما أن القائمة تعتبر مؤشرا يوضح موقع مصر من العالم المتقدم ومدى مواكبتها للبحث العلمى المتطور.

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