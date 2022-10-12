«االرقابة الصحية» تعلن معايير التميز فى السياحة العلاجية «تيموس- جهار»

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن حصول المنشأة الصحية على اعتماد GAHAR أصبح هو مفتاح لعبورها إلى العالمية واتخاذ موضعها على خريطة السياحة العلاجية مشيرا إلى أن الاعتماد من جهة تقييم مستقلة وفقا لمعايير التميز فى السياحة العلاجية هو السبيل لبناء الثقة التى يبحث عنها المرضى من قاصدى السياحة العلاجية، حيث يعنى حصول المنشأة الطبية على الاعتماد ، خصوصا إذا كان اعتمادا دوليا ، أن الخدمات الصحية التى تقدمها تراعى كافة الاحتياجات والمتطلبات العالمية.



وأضاف أن التعاون المشترك مع منظمة تيموس الدولية يستهدف زيادة الحصة السوقية لمصر فى مجال السياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات الخارجية فى القطاع الصحى المصرى، مشيرا إلى أن الاستثمار فى السياحة العلاجية يحتاج إلى مراعاة المعايير التى تضمن جودة الخدمة العلاجية وسلامة وأمان المريض أثناء وبعد تلقى الخدمة إلى جانب الفعالية فى مقابل التكلفة الإجمالية التى تشمل إلى جانب تكلفة الخدمة، تكلفة الرحلة نفسها والإقامة بالدولة للمريض ولمرافقيه، مما يتطلب توجه كامل للدولة وتضافر كل الأطراف المعنية، لافتا إلى تمتع مصر بميزات تنافسية كبيرة ومعطيات تمكنها من تحقيق الريادة فى السياحة العلاجية منها وجود منشآت معتمدة طبقا لأحدث المعايير الدولية، والجامعات المصرية الرائدة فى مجال الطب، وكذا مراكز الرعاية الطبية المتميزة، على سبيل المثال لا الحصر: مستشفى د. غنيم للكلى والمسالك البولية، ومستشفى د. مجدى يعقوب، وكذا توافر الكوادر والخبرات فى مجالات طب الأسنان، وأمراض العيون، وجراحات التجميل.



وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن أسعار خدمات الرعاية الطبية تنافسية داخل مصر مقارنة بالدول الأخرى التى تقدم خدمات السياحة العلاجية، فضلا عن قصر فترات الانتظار للراغبين فى الحصول على خدمات السياحة العلاجية والجو المعتدل الملائم للوافدين من كل دول العالم موضحا أن السياحة العلاجية تختلف عن السياحة الاستشفائية التى تعتمد فى الاساس على فكرة العلاج البديل والاعتماد على الطبيعية الغنية بالعناصر الفعالة التى لها اثر كبير على علاج بعض الامراض.



ولفت د. إسماعيل إلى ان العبور إلى الجمهورية الجديدة وتوجه القيادة المصرية هو المزج بين السياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية ولا يكون الاعتماد فقط على العناصر الطبيعية فى العلاج ولكن مزجها مع الطب الحديث والاستفادة من مميزات العلاج الطبيعى، بالإضافة للخبرات الطبية المميزة والاعتماد على أكفأ الخبرات الطبية وأحدث الدراسات والابحاث وتقديم خدمة طبية متكاملة للمريض، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لجذب الاستثمارات فى مجال السياحة العلاجية وكذلك القاصدين لخدمات السياحة العلاجية فى مصر لتوفير التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامات، والسياحة، والتعاون الدولى، فضلا عن (التطبيب عن بعد) والذى تشارك هبئة الاعتماد والرقابة حاليا فى وضع الإطار التنظيمى لممارسته مما سيكون له بالغ الاثر الايجابى فى السياحة العلاجية وخصوصا فى اوقات الأزمات والجوائح.



ورحبت د. كلوديا ميكا، رئيس مجلس إدارة منظمة تيموس الدولية، بالتعاون المشترك مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية مؤكدة أن المنظمة تثمن مبادرة الدولة المصرية من خلال العديد من القطاعات للارتقاء بخدمات السياحة العلاجية فى مصر التى تمتلك مقومات عديدة تسمح لها بذلك، مضيفة أن تيموس تنظر للتعاون مع الهيئة باعتباره خطوة فريدة من نوعها فى سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم تسهم فى زيادة الوعى بأهمية السياحة الطبية ورفع جودة تقديم الخدمة الطبية لمستوى التنافس الدولى حيث أصدرت تيموس – بشكل غير مسبوق - نسخة مخصصة للجهات التى تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى مجالات التميز فى السياحة العلاجية.

وحول برنامج اعتماد الامتياز فى السياحة العلاجية اصدار Temos - GAHAR ، أشارت رئيس منظمة تيموس الدولية إلى أهم المتطلبات الخاصة بالمرضى والسائحين الدوليين الذين يتم علاجهم فى المستشفيات والعيادات فى جميع أنحاء العالم كما قدمت شرحا عاما للأبواب الخاصة بمعايير البرنامج المشترك للحصول على شهادة التميز فى السياحة العلاجية.



واستعرضت د. ميكا، برامج اعتماد الرعاية الصحية الدولية فى منظمة تيموس، وخطوات عملية الاعتماد، والمتطلبات الأساسية ذات الصلة التى يتعين الوفاء بها للتقديم كمقدم خدمة طبية معتمدة مسبقا من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإضافة إلى الخطوات العملية والإرشادات المتبعة فى مرحلة التقييم.

وأضافت د. كلوديا ميكا أن الجهات المعتمدة من تيموس يمكنها الاستفادة، إلى جانب ضبط بيئة العمل الداخلية لديها، من وجودها داخل منظومة التعاون المشترك لتيموس والتى تشمل عددا من شركات التأمين العالمية وشركات الخدمات الطبية المساعدة وكافة الجهات الطبية التى تم اعتمادها بالإضافة الى العضوية الموازية فى المجلس الدبلوماسى للحاصلين على الاعتماد من تيموس.

وفى ذات السياق، أوضح د. أسعد رياض، مدير المكتب الإقليمى لتيموس بمصر، أهمية الاعتماد الدولى فى الوصول الى فهم أعمق لصناعة السياحة الطبية من خلال المنظور متعدد الثقافات الذى يحقق توقعات المريض الأجنبى وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية المتعددة والتى تشمل العديد من الجوانب الإدارية والقانونية والمعلوماتية والمالية بالإضافة إلى الجوانب الطبية وكيفية انشاء إدارة المرضى الدوليين ودورها داخل المنشأة الطبية فى التعامل مع المريض الوافد، لافتا إلى أهمية تطوير الخدمات اللوجيستية وخدمات الضيافة داخل القطاع الطبى بالشكل الأمثل الذى يعمق خبرة المريض الدولى فى التعامل مع مقدمى الخدمة بما يدفعه ليكون احد المسوقين غير المباشرين لنشاط السياحة العلاجية من خلال حديثه مع الأقارب والأصدقاء وبناء السمة المميزة تدريجيا للدولة كمقصد للسياحة الصحية.



وتابع د. رياض: "إن زيارة الاعتماد، التى تتراوح ما بين اليومين والاربعة أيام حسب طبيعة وحجم المنشـأة، تشمل مقابلة مباشرة مع ممثلى ومسؤولى كل الأقسام بدءا من إدارة المنشأة ومديرى الجودة والمالية والتسويق والمرضى الدوليين والموارد البشرية ومكافحة العدوى والمدير الطبى ومدير التمريض والمشتريات والصيانة والمخازن والسائقين والنظافة وغيرها للاطمئنان على وعيهم الكامل بأهمية دورهم فى نجاح علاج ورضاء المريض اثناء وجوده داخل المستشفى والعودة بخبرة رائعة عن فترة تواجدهم هناك".

وكانت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قد وقعت فى أبريل الماضى بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة تيموس الدولية يوصى للمستشفيات والعيادات التقدم بطلب للحصول على اعتماد السياحة الطبية من منظمة تيموس Temos، وذلك بالاستفادة من عملية اعتماد مختصرة للمنشآت المصرية بموجب عدد مخفض من معايير Temos للسياحة العلاجية وكذلك الاستفادة من خدمات المنظمة المختلفة.



يذكر أن منظمة تيموس تعد من المؤسسات الدولية الرائدة فى مجال اعتماد المنشآت الصحية بمجال السياحة العلاجية والطبية للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والعيادات التى تتعامل مع المرضى الدوليين والسياحة العلاجية حول العالم، من خلال فريق من المقيمين متعدد الثقافات بما يسمح بتنوع الرؤى المطلوب تحديدا فى هذا المجال. أنشئت المنظمة عام 2010، يقع مقرها الرئيسى بألمانيا ولها 18 مكتبا إقليميا منتشر حول العالم بما فى ذلك مصر.