فيديو لـ«معلومات الوزراء» عن التداعيات المستقبلية للأزمة الروسية الأوكرانية

وتطرق الفيديو إلى الجوانب المتعلقة بامتداد أجل الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية فى المستقبل، حيث تتوقع الدراسة، امتداد أجل الأزمة الروسية الأوكرانية، حتى وإن انتهت العمليات العسكرية على الأرض، بما يفرز 15 تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على العالم، تُنتج 30 تأثيرًا آخرًا بشكل غير مباشر.
وأشار الفيديو إلى أن التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على دول العالم؛ ومن بينها: ارتفاع أسعار النفط والطاقة والواردات، مقابل تراجع حركة السياحة والإمدادات الغذائية والنمو العالمى والاستثمارات، مع زيادة حدة المواجهات العسكرية والاستقطاب السياسى، وانتهاء الأحادية القطبية، وغيرها من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية.
يذكر أن العدد الأول من سلسلة "كيف نفكر للمستقبل؟"، والصادرة عن "مركز المعلومات"، قد اعتمد على منهجية "عجلة المستقبليات" فى قياس تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كإحدى منهجيات الدراسات المستقبلية فى مجال التوقع والتنبؤ.
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