عاجل- 3 آلاف فرصة عمل.. ملتقى توظيف من القوى العاملة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، غدا الخميس، ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب بتخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، على أن يكون السن من 18-40 عاما.





ودعت "الوزارة"، الشباب الراغب فى الحصول على فرصة عمل التواجد غدا الخميس بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالعنوان: "مربع 1331" شارع أحمد زكى بالنزهة الجديدة. وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة فى مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، وانطلاقاً من دور الوزارة فى توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى. وقالت الوزارة، إن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها إدارة التشغيل بالداخل التابعة للإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة بالتعاون مع "الهيئة"، تنسيقاً مع شركات خاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات، وتدعو "الوزارة" الشباب الراغب فى العمل التواجد بالعنوان المذكور غدا الخميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة عصرا.

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