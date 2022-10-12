وزير التنمية المحلية: منصة ”أيادى مصر” لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية تشارك فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، استمرار جهود الوزارة لدعم وتطوير منصة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية و التعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة ، وتطوير استراتيجية تسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الى مشاركة "أيادى مصر" فى معرض "تراثنا" بمركز مصر للمؤتمرات الدولية فى الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى

و أوضح وزير التنمية المحلية أن "أيادى مصر" تهدف من خلال مشاركتها فى معرض "تراثنا" لتعريف العارضين بالمنصة ، وكيفية التسجيل عليها ، وأهدافها الي جانب ما تساهم به بشكل مباشر في دعم الحرف اليدوية ، و زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها ، وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلي والدولي ، و توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، بما يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الإقتصادى للمرأة والشباب ، و تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها ، ومنها منصة " أيادى مصر " الالكترونية ، بالاضافة الي تعريف الزوار بالمنصة وكيفية تسجيل الطلبات عليها وماتتضمنه من أقسام متنوعة من المنتجات اليدوية المتميزة ذو جودة عالية واسعار مناسبة.

وأشار وزير التنمية المحلية الى سعى الوزارة الدائم لتطوير المنصة وتوسيع نطاقها و فتح أسواق جديدة محلياً وعالمياً وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب لافتا الى النجاحات والجهود التي حققتها منصة "أيادى مصر" منذ إطلاقها ، و دورها فى الإرتقاء بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تنسق مع الوزارات والجهات المختصة لبلورة الأسلوب الأمثل لكيفية تحقيق الاستفادة المثلى لمبادرة "أيادى مصر" لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة في كافة محافظات الجمهورية ، موضحا أنه تم تكوين هياكل و نقاط تواصل للمنصة مع المنتجين فى المحافظات ، علاوة على الجهود المبذولة في مجال التدريب والتأهيل ، و أيضا المشاركة في المعارض المحلية والدولية والتي كان آخرها على المستوى الخارجي معرض " أيادي مصر " بالجناح المصرى فى المنتدى الحضري العالمى في مدينة ( كاتوفيتشي) بدولة بولندا يونيو الماضى ومعرض "أيادي مصر" بمدينة كيسومو الكينية، على هامش قمة المدن الأفريقية فى مايو الماضى.

و تابع اللواء آمنة أن المنصة شاركت على المستوى المحلى ، في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أغسطس الماضى و أيضا فى معرضى "تراثنا" العام الماضى ، و "ديارنا" و "مهرجان مدينة الفسطاط" ، وجناح "أيادي مصر" في يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر.

جدير بالذكر إن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة "أيادي مصر" خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 ، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وشركة إي-أسواق مصر ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، مصنوع بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر ، وتضم المنصة حالياً ما يقرب من 1335 منتج فني متنوع مصنوع بأيادى منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر.

و تضم المنصة الالكترونية مختلف أنواع المنتجات الحرفية و التراثية واليدوية فى المحافظات مثل الجلود ، الكروشية ، الحرز ، السجاد والكليم اليدوي ، اكسسوارات ، الأباستر ، نحت فرعوني وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة ، للتسويق لها من خلال المنصة.