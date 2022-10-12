ضمن «حياة كريمة».. «الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 56 قافلة طبية مجانية فى مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من يوم 11 إلى 20 أكتوبر الجارى، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل يوم 11 أكتوبر، بمناطق ابنى بيتك حى 06 - أكتوبر الجيزة، وغرب المنصور مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، والجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والحوطة الغربية مركز ديروط محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع عبدالغفار ‏أنه سيتم إطلاق 12 قوافل طبية أخرى، بمناطق مركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، والغوالية مركز ادفو غرب محافظة أسوان، والمنيرة مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وابو دياب شرق مركز دشنا محافظة قنا، واسديمة مركز كفر الزيات محافظة الغربية، وعلوش محافظة مطروح، وعرب السلطان حسن مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، وكفور الغاب مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى الحسوة مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وكفر ربيع مركز تلا محافظة المنوفية، والصالحية مركز ابوحمص محافظة البحيرة، والعلالمة محافظة بنى سويف، وذلك فى يومى 12 و13 من الشهر نفسه.

وقال عبدالغفار إنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين، يومى 13 و14 أكتوبر بمنطقتى الرجايلة مركز صان الحجر محافظة الشرقية، ومنطقة الخير – ادالديت مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق كوم النجار مركز بسيون محافظة الغربية، وجاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكفر حميد حى شمال العياط مركز الجيزة، وأبو عدوى مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادى فيران مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وذلك فى يومى 14 و15 من الشهر نفسه.

ونوه عبدالغفار إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 15 و16 أكتوبر بمناطق الزهيرى محافظة الفيوم، وبنى هانى مركز إهناسيا محافظة بنى سويف، ودشلوط مركز ديروط محافظة اسيوط، وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، ودومه مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحى الثانى مركز العبور محافظة القليوبية، وبيت خلاف مركز جرجا محافظة سوهاج.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 16 و17 أكتوبر بمنطقتى القرية المركزية مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وكلابشة محافظة أسوان.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى، يومى 17 و18 أكتوبر بمناطق ابو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر، ومركز طبى الخبيرى حى المعادى محافظة القاهرة، والهدى والتقوى مركز وادى النطرون محافظة البحيرة، وقلابشو مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأولاد موسى مركز أبو كبير محافظة الشرقية، والتحرير مركز مغاغة محافظة المنيا، وهاويس سرابيوم مركز فايد محافظة الاسماعيلية.

واستطردت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين يومى 18 و19 أكتوبر بمنطقتى كفر الجبل حى الهرم محافظة الجيزة، وبنى حسن محافظة أسيوط.

واختتمت الصادق أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومى 19 و20 أكتوبر بمناطق ابومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، ونزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، والابشيط مركز المحلة ثان محافظة الغربية، والعمرة مركز أبوتشت محافظة قنا، وسلامة حجازى مركز الحمام محافظة مطروح، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، والنجاح مركز التحرير محافظة البحيرة، والمنشية البحرية مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، ومهدى الأخرم مركز الفشن محافظة بنى سويف، ووادى الجوفة - وادى سهب مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، والشيخ الشاذلى – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب الرائد حى فيصل محافظة السويس، ومركز طبى بالأسمرات حى المقطم محافظة القاهرة.