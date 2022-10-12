سفارة مصر فى الكويت تحتفل بالموسم الثقافى وتكرم كوكبة من المبدعين (صور)

جدة - نرمين السيد - وحضر الحفل، الأمين العام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويتى، الدكتور عيسى الأنصارى، وعدد كبير من أستاذة جامعة الكويت، والكتاب الرواد فى مجال الفكر والأدب والفنون التشكيلة، وحضور مشترك من أبناء الجالية المصرية مع أشقائهم بدولة الكويت.

وألقى السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، كلمة فى بداية الحفل، تحدث فيها عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إن هذه الأيام تمر بذكريات الفخر والعزة ليس فقط لمصر، وإنما للأمة العربية قاطبة، التى سطرت بتلاحمها وتعاونها أعظم البطولات العسكرية فى العصر الحديث، نصر السادس من أكتوبر.

وأضاف أن تلك المناسبة تأتى مع الاحتفال بذكرى اليوم العالمى للمعلم، تقديرا لمكانته كنبراس التنوير وعصب نهضة الأوطان ورفعة مكانته.

وتابع: وإذ نستدعى اليوم ذكرى النصر وبهجة الاحتفال، نسعد بتكريم كوكبة ممن بذلوا الجهد فاستحقوا الثناء والتكريم والشكر لعطائهم وإسهاماتهم فى شتى المجالات العلمية والأدبية والثقافية.

كما تحدث الدكتور حمد القحطانى، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت، عن تلاحم القوى العسكرية بين مصر والكويت فى حرب أكتوبر، بلواء اليرموك الكويتى المشارك فى حربى 67، وأكتوبر المجيدة.

وبدوره أشار الدكتور عبد الله الهاجرى، عميد كلية الآداب جامعة الكويت، إلى أهمية الثقافة المصرية فى نشر الوعى الثقافى والفنى خارج حدود الوطن، من خلال الأنشطة التى نشاهدها داخل دولة الكويت، متابعا أن مصر والكويت وطن واحد بثقافة مشتركة.