جدة - نرمين السيد - وذكرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة -فى بيان اليوم الأربعاء- أنها تلقت إخطارا من مركز عمليات محافظة البحرالأحمر بأنه سيتم فصل الكهرباء عن تقسيم الأحياء 2 والأحياء 3 شمال الغردقة ومنطقة مبارك 7 ومعسكر الشباب والمدرسة الابتدائية بالأحياء غدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل الكهرباء عن بعض مناطق الغردقة 5 ساعات غدا (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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