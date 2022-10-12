منصة «أيادى مصر» لتسويق المنتجات اليدوية تشارك فى معرض تراثنا

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار جهود الوزارة لدعم وتطوير منصة "أيادى مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، وتطوير استراتيجية تسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين للحرف اليدوية والتراثية من السيدات والفتيات والشباب فى جميع القرى والمدن المصرية.

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى مشاركة "أيادى مصر" فى معرض "تراثنا" بمركز مصر للمؤتمرات الدولية فى الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الحالى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن "أيادى مصر" تهدف من خلال مشاركتها فى معرض "تراثنا" لتعريف العارضين بالمنصة، وكيفية التسجيل عليها وأهدافها إلى جانب ما تساهم به بشكل مباشر فى دعم الحرف اليدوية وزيادة فرص التسويق الإلكترونى لها، وفتح أسواق جديدة للعارضين على المستويين المحلى والدولى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة فى القضاء على البطالة بما يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو التحول الرقمى من خلال المشاريع والمبادرات التى يتم تدشينها ومنها منصة "أيادى مصر" الالكترونية، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالمنصة وكيفية تسجيل الطلبات عليها وما تتضمنه من أقسام متنوعة من المنتجات اليدوية المتميزة ذو جودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى سعى الوزارة الدائم لتطوير المنصة وتوسيع نطاقها وفتح أسواق جديدة محلياً وعالمياً وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب، لافتا إلى النجاحات والجهود التى حققتها منصة "أيادى مصر" منذ إطلاقها ودورها فى الارتقاء بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة.

وأوضح هشام آمنة، أن الوزارة تنسق مع الوزارات والجهات المختصة لبلورة الأسلوب الأمثل لكيفية تحقيق الاستفادة المثلى لمبادرة "أيادى مصر" لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة فى كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم تكوين هياكل ونقاط تواصل للمنصة مع المنتجين فى المحافظات علاوة على الجهود المبذولة فى مجال التدريب والتأهيل وأيضا المشاركة فى المعارض المحلية والدولية والتى كان آخرها على المستوى الخارجى معرض "أيادى مصر" بالجناح المصرى فى المنتدى الحضرى العالمى فى مدينة (كاتوفيتشى) بدولة بولندا يونيو الماضى ومعرض "أيادى مصر" بمدينة كيسومو الكينية على هامش قمة المدن الأفريقية فى مايو الماضى.

وتابع آمنة، أن المنصة شاركت على المستوى المحلى فى الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أغسطس الماضى وأيضا فى معرضى "تراثنا" العام الماضى و"ديارنا" و"مهرجان مدينة الفسطاط"، وجناح "أيادى مصر" فى يوم المدن العالمى بمحافظة الأقصر.

وتضم المنصة الالكترونية مختلف أنواع المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية فى المحافظات مثل الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوى، اكسسوارات، الأباستر، نحت فرعونى وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة للتسويق لها من خلال المنصة.