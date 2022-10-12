انت الان تتابع خبر عاجل – أول تعليق من الإسكان عن أزمة رسالة “برجاء سداد جدية الحجز” لحاجزي شقق الإعلان الـ16 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من القلق بين المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في جمهورية مصر العربية الذي قاموا بالحجز في شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان السادس عشر للمرحلة الثالثة من مشروع سكن لكل المصريين بسبب الرسالة التي يتم استقابلها بعد انتهاء التقديم.فبمجرد أن يقوم المواطن من تسجيل الحساب على موقع الحجز والبدء في ملء استمارة حجز الوحدة السكنية ورفع الأوراق وإيصال سداد دفع مقدم الحجز بالبريد التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي يستقبل هاتفه الخلوي رسالة مفادها “تم حفظ طلبكم ولكن لم نستطيع تأكيد الدفع من خلال البريد المصري.. برجاء سداد مقدم الحجز بمكاتب البريد لتتمكن من تسجيل الطلب”

أول تعليق من الإسكان:

في هذا السياق طمأنت بعض المصادر من داخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات، أن هذه الرسالة لا يعني أي مشكلة في ملف التقديم خاصة وأن جزئية برجاء سداد مقدم الحجز فهي رسالة مسجلة على الموقع الإلكتروني وسيتم تعديلها بعد التأكد من بيانات المتقدم من سداد جدية الحجز.