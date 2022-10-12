«المستشفيات التعليمية» تدشن الدبلومة المهنية للبحوث الإكلينيكية

جدة - نرمين السيد - دشنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الدبلومة المهنية للأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع معهد البحوث الإكلينيكية بالمركز القومى للبحوث، بحضور أ. د. محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأ. د. محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، وأ. د. محمد مصطفي عبدالغفار مقرر الدبلومة ومستشار رئيس الهيئة للبحوث الإكلينيكية، وأ. د. سهي عبدالدايم عميد معهد البحوث الطبية والإكلينيكية، وأ. د. اسامة عزمي عميد معهد البحوث الطبية سابقا، وأ. د. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، وأ. د. نغم الامير نائب رئيس الهيئة للأبحاث، وأ. د. وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية.





جاء ذلك انطلاقا من الرؤية الشاملة التى تنتهجها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمتمثلة في إعلاء شأن أهدافها العلمية والطبية السامية وتأكيدا لشعارها (المستشفيات التعليمية.. بحث علمي، تدريب، رعاية طبية)، وتنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة استحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات الوزارة كافة وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي لها،

وبدوره شدد أكد أ.د. محمد هاشم على أن أهمية الدبلومة تتضح من مردودها على الخدمة الصحية بشكل عام، والتأكيد على الممارسات الصحية السليمة، وذلك للوصول للهدف الأسمى عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتقديم رعاية صحية تليق بالمواطن المصرى، وفقا لأحدث المعايير الطبية العالمية الحديثة، وبما يليق بالجهود التى تبذلها الدولة على كافة المستويات وفى مقدمتها القطاع الطبى.

ومن جهته قال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن الهيئة بدأت بالفعل، تبنى وتنفيذ استحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بكافة مستشفيات الوزارة وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي لها، وجرى البدء فى تنفيذ ذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث بإعداد أول دبلومة مهنية تخصصية فى البحوث الإكلينيكية داخل القطاع الصحى الحكومى، تنفيذا للرؤية المشتركة بين الهيئة والمركز باعتبارهم فى طليعة المؤسسات البحثية الرائدة فى أهمية إثراء الكوادر الطبية بالمعرفة والمهارات اللازمة، الأمر الذي يسهم في تحقيق حياة مهنية ناجحة فى مجال البحوث الإكلينيكية والتجارب السريرية.

ومن ناحيتها، قالت الدكتور سحر حلمي، ان فكرة الدبلومة الاكلنيكية في البحوث الطبية تأتى فى ظل اهتمام وزارة الصحة بالبحوث الاكلنيكية، والذى بدأ مع إعلان الدراسة في طب هارفارد منذ عامين ومستمرة، وتأمل أن تساهم هذه الدبلومة فى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الطبية بما يعود بالنفع على المريض المصرى.

وفى السياق ذاته، قال محمد مصطفى عبدالغفار، مقرر الدبلومة المهنية للأبحاث الإكلينيكية، مستشار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث الإكلينيكية، إن سعادته لا توصف بإنطلاق هذه الدبلومة حيث أنها كانت أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والقائمة على تقديم خدمة طبية ورعاية متميزة بالإضافة إلى تطوير البحوث والتدريب، لذا كان لابد للتدريب أن يتحول لعمل اكاديمى واكلينيكى، حيث تم تدشين العديد من تدشين الدبلومات المتخصصة، ووجدنا أنه لابد من البدء فى تقديم دبلومة مهنية متخصصة للأبحاث الإكلينيكية، لخدمة شباب الأطباء داخل الهيئة وخارجها.

وأفادت نغم عابد الأمير، بأن الدبلومة تهدف لتحقيق أقصى استفادة للمتدرب من الكوادر الطبية وتأهيله فى مجالات الطب والجراحة والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم والتمريض، مع إمدادهم بالدراسات اللازمة نحو التطبيق الأمثل للممارسات الطبية الجيدة، وتنمية مهاراتهم الطبية فى البحوث الإكلينيكية والتجارب السريرية انتهاءا بحصولهم على الدبلومة المعتمده من النقابه العامه للأطباء ونقابة العلميين.