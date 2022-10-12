وزير النقل يتابع استعدادات التشغيل التجريبى لقطارات المونوريل (صور)

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبى لقطارات المونوريل فى المسافة من ورشة صيانة المونوريل وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتدشين المشروع خلال مؤتمر المناخ الذى يعقد الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ وكذلك فى إطار متابعة التقدم فى معدلات تنفيذ كل قطاعات مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏ والذى يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية.



وتفقد وزير النقل عدد من قطاعات المشروع لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، ووجه الوزير بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكل الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع وبالعمل فى كل الانشطة الخاصة بالمشروع بالتوازى لسرعة الانجاز واطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ المشروع ( الأعمال المدنية –الأعمال الكهروميكانيكية) حيث يتم حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات بالمسار ب وبالمحطات وبالتحويلات كما بدأ تركيب بعض المكونات الكهروميكانيكية، ويتم ‏اجراء الاختبارات عليها تباعا.



كما تابع الوزير معدل توريد الوحدات المتحركة إذ وصل 11 قطارا آخرهم فى 23 سبتمبر 2022 من إجمالى 40 قطارا سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية) وجار استكمال تصنيع باقى أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتى يتم توريدها تباعا وفقا ‏للجدول الزمنى المحدد.‏

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدان والتى تضم 13 مبنى واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال بالورشة (الأعمال المدنية – الأعمال الكهروميكانيكية).



كما اطلع الوزير على مخطط التشغيل التجريبى لقطارات المونوريل من قبل شركة الستوم العالمية وفى ختام جولته شدد الوزير على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل فى نطاق العاصمة والأعمال الإنشائية للقطار الكهربائى من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022.

كما وجه الوزير جميع العاملين بالمشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للإنتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد ويعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التى ستخدم الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسى.

جدير بالذكر أن مشروعات المونوريل تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التى يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككى الاخرى حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتى لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة فى المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير وسيربط مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه الى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة كمما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوى بالجزيرة الوسطى بالشوارع التى يمر بها ولا يحتل اى أجزاء من الشارع الأمر الذى يعنى عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع كما أنه من أهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وآمن وسريع ولا يصدر أى ضوضاء خلال التشغيل.