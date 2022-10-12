معلومات الوزراء: تعزيز التعاون المصرى- الإفريقى من أهم أهداف الدولة

جدة - نرمين السيد - وأكد المركز، فى تحليل، أنه يولى أهمية كبيرة للقارة الإفريقية على مستوى المتابعة والرصد والتحليل المعلوماتى للقطاعات المختلفة بها، للتعرف على الآفاق والمجالات التى يمكن من خلالها توليد الفرص لترسيخ وإرساء سبل التعاون بين مصر ودول القارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الدولة المصرية، والأولوية التى توليها القيادة السياسية نحو دعم وتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء بالدول الإفريقية فى كافة المجالات المشتركة.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون شريكًا أساسيًّا فى عملية التنمية مع جميع أشقائها بالدول الإفريقية، والعمل على تفعيل أجندة إفريقيا (2063) عن طريق البدء فى الربط بين طرفى القارة الشمالى والجنوبى عن طريق مشروع الممر الملاحى النهرى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال مجرى نهر النيل ليكون حجر الأساس للسوق الإفريقية المشتركة.

وأوضح أن الممر سيعمل على أن تكون مصر المنفذ الرئيسى لبضائع إفريقيا إلى العالم، وسيساعد الدول الإفريقية التى ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل، وهو ما سيؤدى إلى نهضة اقتصادية لكل من "تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرها"؛ مما سيؤدى إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل والعالم الخارجى من خلال البحر المتوسط، وسيعمل على خفض نسب الفقر فى دول حوض النيل.

ولفت إلى تسجيل مصر تقدمًا بنسبة 20% فى تنفيذ الجزء الخاص بها فى تطوير شبكة الطرق، والتى تعد أداة أساسية لها لتعزيز التكامل الإقليمى والتجارة مع الدول المجاورة؛ كذلك سجلت إثيوبيا معدل إتمام 100% فى تنفيذ الطرق السريعة عبر إفريقيا والانتهاء من المستويات التشغيلية لسكة حديد إثيوبيا - جيبوتى، واستكمال الطريق إلى السودان، كينيا، الصومال، وجيبوتى.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بالتعاون مع عدد من الشركات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدى إليكتريك وغيرها، بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر العديد من الآبار الجوفية والسدود ومحطات توليد الكهرباء فى الدول الإفريقية.

وذكر أن تطوير البنية التحتية يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقى، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البينى؛ حيث كانت إفريقيا من بين أقل المناطق تكاملاً فى العالم، وكانت تقف التجارة البينية فى القارة عند 15% مقابل 67% فى أوروبا و52% فى جنوب شرق آسيا، وسوف تعمل تلك الطرق على تقليل زمن نقل البضائع، والذى سيجعل القارة منطقة جذب لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، وستتيح تلك المشاريع للدول المتشاركة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية، والزراعة خارج الحدود.

ونوه بأن مصر بدأت بالمشاركة فى تطوير البنية التحتية فى إفريقيا، ولتأمين كل تلك المشروعات قامت بالعمل على إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا؛ وذلك تحسبًا لأن تتعرض المشروعات الجارية لأى توقف نتيجة للقلائل السياسية كالنزاعات المسلحة أو حالات عدم الاستقرار السياسى فى القارة، كما عملت على تمهيد بيئة مصرفية داعمة للمستثمرين المصريين للدخول والتوسع فى استثماراتهم فى إفريقيا عن طريق بدء البنوك المصرية فى الاستحواذ الجزئى أو الكلى على بنوك إفريقية فى العديد من الدول الإفريقية مثل "أوغندا ومدغشقر وجزر القمر والكونغو ديمقراطية"، إلى جانب فتح مكاتب التمثيل التجارى التابعة للبنوك المصرية، والتى لها دور تحفيزى فى تعزيز العلاقة التجارية طويلة الأمد بين مصر وكثير من الدول الإفريقية.

وبين أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد فى إفريقيا من حيث الناتج المحلى الإجمالى بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا؛ حيث يسهم الناتج المحلى الإجمالى المصرى بنسبة 12.5% من إجمالى الناتج المحلى للقارة، وحقق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر نموًا بنسبة 4.3% سنويا، أعلى من متوسط النمو الإفريقى، والذى حقق 3.8%، وخلال الفترة من (2015 - 2019)، وقبل أن تضرب جائحة كوفيد 19 الاقتصاد العالمى، تفوق أداء الاقتصاد المصرى، وكان يعد الاقتصاد الأسرع نموًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك لتطبيق الدولة المصرية البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وفى عام 2020، واصل الاقتصاد المصرى نموه بنسبة 3.6% على الرغم من الظروف العالمية الصعبة؛ حيث عانى الشرق الأوسط من انكماش بنسبة 4%، كما عانت إفريقيا من انكماش بنسبة 1.9%.

وأكد المركز، فى تحليله، أن مصر تُعد مركزًا رئيسيًّا للتصنيع فى القارة؛ حيث تمثل 22% من القيمة المضافة الصناعية القارية، وهى حصة ظلت إلى حد ما مستقرة فى العقدين الماضيين، كما تعمل على زيادة تلك الحصة مع الدول الأعضاء للكوميسا والدول الإفريقية ككل، على الرغم من مواجهة التعاون الاقتصادى مع إفريقيا لبعض التحديات، ومنها مدى التزام الدول بإلغاء التعريفة الجمركية، إلى جانب عدم وجود بنية تحتية داعمة لتفعيل أجندة 2063، وعدم وجود أسطول تجارى حديث، والذى يعد معوقاً أساسياً للصادرات المصرية.

وأظهر أن مصر وإثيوبيا استحوذتا على حصة الأسد، بحوالى 63% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مجموعة الكوميسا، وكان نصيب مصر منها 44.4% وإثيوبيا 18.6%، وتركزت تلك الاستثمارات فى قطاعات البترول والخدمات والصناعات التحويلية، كما تحتل مصر المركز العاشر من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وإلى جانب الكوميسا تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتى تسعى لجعل القارة الإفريقية سوقاً موحدة للسلع والخدمات، والتى تعمل على تسهيل حركة البضائع، إلى جانب حرية تنقل الأفراد، كما تعمل على تعميق التكامل الاقتصادى فى القارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإفريقية المتمثلة فى "التكامل والازدهار وإفريقيا المسالمة"، المنصوص عليها فى أجندة 2063.

وأشار تحليل المركز إلى أن مصر تحتاج إلى تشجيع الشركات المحلية للمشاركة فى مشروعات التنمية فى أرجاء القارة الإفريقية، وذلك لتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ولذا فإن تحسين البنية التحتية وتطوير النقل يعدان من الأمور الضرورية لتعزيز قدرة مصر على الوصول إلى أسواق جديدة والتأكد من وصول السلع الهامة إلى الأماكن المستهدفة، والعمل على الاستفادة من أوجه التعاون والدعم التنموى والفنى المقدم، خاصة لدول حوض النيل.

كما أكد المركز، فى تحليله، أن أجندة 2063 أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نهضة إفريقيا، ونجاح الأجندة يعتمد على مدى قدرة الشعوب والقادة الأفارقة على متابعة تنفيذ كل مرحلة من مراحل التطوير داخل دولهم، واتباع سياسات الاقتصاد الكلى، إلى جانب التنوع الاقتصادى، بعيدًا عن الاعتماد على تصدير السلع الزراعية فقط، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخلق مناخ استثمارى ملائم، وبناء شراكات ومؤسسات متشابكة ومتداخلة مع الدول الأعضاء.