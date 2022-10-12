جامعة طنطا تتقدم 200 مركز فى تصنيف التايمز العالمى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات للعام 2023 لتحتل المركز 801-1000 عالميا متقدمة 200 مركز عن نسخة التصنيف لسنة 2022، مقارنةً بمركز الجامعة 1001 لعام 2021 والمركز 1001-1200 لعام 2022.





كما ظهرت الجامعة، وفقا لبيان صحفى، فى المركز الرابع محليًا ضمن 40 جامعة محلية مشاركة بالتصنيف، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات التى يتم تصنيفها حوالى 2325 جامعة من مختلف دول العالم.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التقدم يأتى نتيجة نهج تعاونى بين إدارة الجامعة وجهود أعضاء هيئة التدريس بها للنهوض بالبحث العلمى، موضحاً أن ذلك يعد انجازاً غير مسبوق يعكس المحاولات المستمرة للارتقاء بالجامعة فى مصاف الجامعات العالمية، ويدعم قدراتها التنافسية لتحقيق تصدرها فى التصنيفات العالمية.

وأضاف محمود زكى أن تصنيف التايمز يعد أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية من خلال الأبحاث والبيئة التعليمية والاقتباس حيث يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى على الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.

وأوضح أن جامعة طنطا لا تألو جهداً فى الارتقاء بمنظومة البحث العلمى من خلال حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة؛ لتشجيع الباحثين على النشر العلمى فى العلمى فى كبرى المجلات الدولية والمصنفة فى قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمى والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية القابلة للتنفيذ.

ومن جانبه أشار كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الارتقاء بمكانة الجامعة بالتصنيفات الدولية يأتى فى مقدمة أولويات الجامعة، من خلال تطوير منظومة البحث العلمى والاهتمام بجودة الإنتاج العلمى ودعم النشر الدولى، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل العمل جاهدة؛ لتحقيق المزيد من الأهداف فى المستقبل.

