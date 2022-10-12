«الصحة» تشارك فى وضع استراتيجية عالمية جديدة بشأن مرض الإيدز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش أعمال اللجنة الإقليمية فى دورتها الـ69 لدول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

ونيابة عن وزير الصحة والسكان، ألقى الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة- كلمة مصر فى اللقاء- حيث استعرض التجربة الرائدة للدولة المصرية فى التصدى للالتهاب الكبدى فيروس «سى»، باعتبارها أكبر حملة مسح صحى بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن مصر أثبتت كفائتها وقدرتها الفائقة فى التصدى للالتهاب الكبدى «بى»، ومنع انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرى «الإيدز» والالتهاب الكبدى بى والزهرى من الأم للجنين.

ودعا حسانى دول إقليم شرق المتوسط للاستفادة من تجارب مصر الناجحة فى مكافحة فيروسات الالتهاب الكبدى بى وسى والإيدز، بما يساهم فى تسريع المسار للوصول لأهداف التنمية المستدامة والقضاء على هذه الأمراض التى تهدد الصحة العامة بحلول 2030، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات الصحية تعد مثالا لتكامل الجهود الوطنية ودمج جهود المجتمع المدنى فى الاستجابة الوطنية، مؤكدا أن الدولة المصرية، لا تدخر جهدا لمساعدة الدول ذات الانتشار الكثيف لمكافحة مثل هذه الأنواع من الأمراض.

وأشاد حسانى بالدول الأعضاء التى استطاعت أن تقدم نماذج مشرفة ومثالية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها الدولة المصرية التى تعتبر من أوائل الدول التى تمتلك من الخبرات والتجارب، ما يمكن مشاركته والاستفادة منه لتحديد الآليات والنتائج والتقييمات للقضاء على تلك الأمراض بحلول عام 2030.

ونوه بأن وزارة الصحة والسكان، ستعمل جنبا إلى جنب بالتعاون مع القطاعات الصحية لدول الإقليم ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المانحة، لوضع المعايير والسياسات التى تستهدف النهوض بالقطاعات الصحية، ورفع المناعة المجتمعية والتحسين من الصحة العامة لشعوب دول الإقليم.