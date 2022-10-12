انت الان تتابع خبر إلغاء اختبار شهر أكتوبر لصفوف النفل .. التعليم تصدر القرار النهائي منذ قليل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - .حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة يتم تدواله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الاختبار الشهري الأول على منهج شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل.وأوضحت وزارة التعليم أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة أن اختبار شهر أكتوبر بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي سوف يقام في الموعد الذي تم تحديده له وأنه لا نتيه لإلغاءه