انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. الإعلان عن زيادة المعاشات لهذه الفئات والتنفيذ : خلال أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المطرب مصطفي كامل الفائز بمعقد نقيب المهن الموسيقية بعد الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء بمقر النقابة في شارع البحر الأحمر بمحافظة الجيزة عن قرار هام موجه إلي أصحاب المعاشات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأكدت كامل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سوف يتم زيادة المعاشات للموسيقيين خلال الفترة القليلة القادمة، بالإضافة إلي رفع معاش الوفاة إلي 5000جنيهاً مصرياً وسوف تم اتخاذ هذا القرار أول اجتماع لمجلس إدارة نقابة الموسيقيينـ على أن يتم صرفه بشكل فوري.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات عن فوز مصطفي كامل بعد حصوله على 1000 صوت من المشاركين فيها مقبل 600 صوت لمصطفي حلمي الذي كان ينافس له في هذه الانتخابات، بالإضافة إلي كلا من شريف علي حمدي، وعلاء سيد أحمد.