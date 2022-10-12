انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: سقعة موت تقل وأنت نازل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث سوف يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد في ساعات النهار ، لطيف في أول ساعات الليل ومائل البرودة فى أخره على كل أنحاء البلاد.

وكشفت هيئة الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، قائلةً أنه سوف يكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، بالإضافة إلي شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أضافت أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح على فترات متابعة من اليوم وخاصة خلال ساعات المساء.