أبرز 13عنواناً جاءت في لقاء وزير القوى العاملة مع وفد منظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - "1" مناخ الحوار الوطني الذي دعا إليه "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي" يعكس عقيدة وإيمان "الدولة المصرية" بـ" الحوارالمجتمعي"و"الحريات" .

"2" مصر واجهت الأزمات العالمية و"كورونا" بالمزيد من برامج الحماية الإجتماعية و"الحياة الكريمة" ودعم "العمالة غير المنتظمة"

"3" التشريعات المصرية تؤمن بالحريات النقابية ..ومن حق أي عامل الإنضمام أو عدم الإنضمام إلى نقابات ..وبلادنا تحترم الإتفاقيات الدولية و"معايير العمل"

"4" "قانون المنظمات النقابية" منح النقابات الشخصية الإعتبارية..فهل من دليل بعد ذلك على الإستقلالية" ؟!

"5"باب وزارة القوى العاملة مفتوح للجميع ..ولا نتدخل في شؤون النقابات ..ودورنا "إداري"..

"6" توجيهات مباشرة بتفعيل " لجنة الشكاوي"وإصدار "دليل إجراءات"

للتسهيل على النقابات الجادة والراغبة في تقنين أوضاعها .

"7" نستعد لإجراء "إنتخابات تكميلية"..والإعلان عن لجان نقابية جديدة نجحت في توفيق أوضاعها..ونرحب بكل عمل نقابي جاد وقانوني.

"8" مشروع قانون جديد للعمل مطروح حاليًا على البرلمان يتضمن بنوداً تحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج.

"9" نبحث عن ألية جديدة لتأهيل الراغبون في تمثيل العمال و الانضمام إلى التنظيم النقابى قبل دخولهم الإنتخابات لضمان "الجدية والمصداقية"

"11"الدولة حريصة على نجاح مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال.

"12" أهمية تفعيل دور"المجلس الأعلى للحوار المجتمعى" بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال .

"13" وجود نقابات عمالية واعية تعرف حقوقها وواجباتها تجاه العمال والوطن ..يخدم التنمية والإنتاج .