سويلم يبحث مع وزير المياه النيجيري سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - - وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه

- التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه

- بحث سبل تدعيم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لتعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية بالقارة الإفريقية

- الدكتور سويلم : مصر حريصة على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- مصر ستسعى لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خلال رئاستها للأمكاو عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤

- أهمية دعم الإتحاد الافريقى والأمكاو للمبادرة التى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ بإعتبار الدول الإفريقية الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد/ سليمان أدامو وزير المياه النيجيري والوفد المرافق لسيادته ، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والأستاذ الدكتور/ خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيدة الدكتورة/ إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه ، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه.

كما تباحث الوزيران حول سبل تدعيم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) ، حيث أشار الدكتور سويلم لدور المجلس في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية.

وإستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27 ، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر ، مشيراً لأهمية دعم الإتحاد الافريقى ومجلس وزراء المياه الأفارقة لهذه المبادرة حيث تُعد الدول الإفريقية هي الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.