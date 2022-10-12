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سويلم يبحث مع وزير المياه النيجيري سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - - وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه

- التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه

- بحث سبل تدعيم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لتعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية بالقارة الإفريقية

- الدكتور سويلم : مصر حريصة على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

- مصر ستسعى لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية خلال رئاستها للأمكاو عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤

- أهمية دعم الإتحاد الافريقى والأمكاو للمبادرة التى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ بإعتبار الدول الإفريقية الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد/ سليمان أدامو وزير المياه النيجيري والوفد المرافق لسيادته ، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، بحضور السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والأستاذ الدكتور/ خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس/ على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والسيدة الدكتورة/ إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه ، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية في البلدين في مجال إدارة المياه.

كما تباحث الوزيران حول سبل تدعيم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) ، حيث أشار الدكتور سويلم لدور المجلس في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية.

وإستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27 ، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر ، مشيراً لأهمية دعم الإتحاد الافريقى ومجلس وزراء المياه الأفارقة لهذه المبادرة حيث تُعد الدول الإفريقية هي الأكثر تأثراً بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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