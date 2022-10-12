انت الان تتابع خبر لفترة غير معلومة .. قطع الكهرباء عن أكثر من 8 مناطق بـ”القليوبية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة القليوبية، بيان هام اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق مركز طوخ

موعد قطع الكهرباء في محافظة القليوبية

وأكدت شركة القليوبية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لفترة غير محددة بداية الساعة التاسعة صباحا حتى الانتهاء من الأعمال بسبب إجراء أعمال الصيانة طارئة للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .