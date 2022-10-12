انت الان تتابع خبر حقيقة زيادة المخالفات المرورية.. الداخلية توضح المستور لكل المستفيدين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصدر أمني عن حقيقة زيادة المخالفات المرورية المنتشرة على جميع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وهذا ما تسبب في حالة من الجدل الكبير بين جميع المستفيدين والذين يريدون الحصول على هذه الخدمة.

وقامت وزارة الداخلية بإصدار بيان رسمي في صباح اليوم الأربعاء، جاء فيه “نفي مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الإدارة العامة للمرور

برفع قيمة المخالفات المرورية، فضلاً عن أن ذلك ليس من اختصاص الإدارة العامة للمرور، ولكنه أمر قضائي يخضع للتشريعات والقوانين”.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

يتم الدخول إلى موقع النيابة العامة.

ثم اختيار خدمة المرور.

النقر على خدمة الأستعلام عن مخالفات المرور.

وكتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

النقر على عرض المخالفات المرورية.

سوف يتم توفير الغرامات المالية للمخالفات.

والاستعلام عن أماكن المخالفات يكون وضع الرقم القومي الخاص بمالك السيارة.