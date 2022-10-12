وفد من الجامعة الأمريكية يزور مشروعات حياة كريمة فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - قال معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمى للمحافظة الدكتور محمد التونى، إن المحافظة استقبلت 20 طالبا وطالبة من طلاب الدراسات العليا بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية؛ لزيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية والمشروعات الخدمية والتنموية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا وذلك فى إطار برنامج منحة "يوسف الجميل".





وأضاف معاون المحافظ فى بيان اليوم الأربعاء، أن الزيارة شملت تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، التى ضمت المجمعين الخدمى والزراعى، والمدرستين الإعدادية والابتدائية، ومركز الشباب بالقرية، كما شملت الزيارة تفقد أعمال تطوير منطقة السواقى وسط مدينة الفيوم، وكذا تفقد جمعية صلاح الدين الأيوبى، والمستشفى التابعة لها، فضلاً عن زيارة قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق. وأشار التونى، إلى أن الهدف من الزيارة إطلاع وفد طلاب الدراسات العليا، بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، فضلاً عن نقل الصورة الحضارية للفيوم إلى محافظات الطلاب بوجه عام وإلى جامعتهم على وجه الخصوص، مما يسهم فى الترويج للسياحة الداخلية للمحافظة.

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