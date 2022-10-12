وزير الرى يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا فى مجال المياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع سليمان أدامو وزير المياه النيجيرى والوفد المرافق له، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى.





وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين فى مجال المياه، واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية من خلال وضع اللمسات النهائية لبروتوكول التعاون بين البلدين فى مجالات تشغيل وصيانة المنشآت المائية والتنبؤ بالفيضانات والجفاف وحصاد مياه الأمطار ورصد نوعية المياه، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية فى البلدين فى مجال إدارة المياه. كما تباحث الوزيران حول سبل تدعيم مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو)، حيث أشار الدكتور سويلم لدور المجلس فى تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية، خصوصا فى ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه، ومؤكدا على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة المقبلة خلال عامى 2023 و2024، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية. وإستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر، مشيرا لأهمية دعم الإتحاد الافريقى ومجلس وزراء المياه الأفارقة لهذه المبادرة حيث تعد الدول الإفريقية هى الأكثر تأثرا بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

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