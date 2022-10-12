انت الان تتابع خبر بالفيديو.. هل تنخفض الحرارة لـ 12 درجة؟.. الأرصاد تزيح الستار وتكشف عنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية بالرد على سؤال هل تنخفض الحرارة لـ 12 درجة؟، وذلك لأنه انتشر بكثرة بين جميع رواد السوشيال ميديا والجميع طوال الفترة الماضية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم وغداً

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن فصل الخريف بدء في شهر سبتمبر، وبدءاً من شهر أكتوبر الجاري بدأت تظهر الكثير من التغيرات في حالة الطقس وانخفاض درجة الحرارة، وخاصة في الليل، والطقس يميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، وأيضاً الأولى من الصباح.

وأكدت شاكر قائلة “من المرجح سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة غدًا وبعد غد على المناطق الشمالية والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والمنصورة وبورسعيد”.

منخفض جوي يوم السبت

وتابعت قائلة “بداية من يوم السبت القادم هناك منخفض جوي بدأ يتكون في طبقات الجو العليا وعلى البحر المتوسط وهذا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وهطول أمطار على الدلتا والسواحل الشمالية والقاهرة، وهذه تكون أول حالة عدم استقرار لموسم خريف عام 2022”.

حقيقة انخفاض درجات الحرارة لـ 12 درجة

وأما عن حقيقة انخفاض درجات الحرارة لـ 12 درجة، قالت “هذا غير صحيح ولكن سيكون هناك انخفاض ولكن ما بين 2 إلى 3 درجات، والجميع سيشعر باختلاف في حالة الطقس ويجب ارتداء ملابس خريفية”.