بالفيديو.. هل تنخفض الحرارة لـ 12 درجة؟.. الأرصاد تزيح الستار وتكشف عنها

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية بالرد على سؤال هل تنخفض الحرارة لـ 12 درجة؟، وذلك لأنه انتشر بكثرة بين جميع رواد السوشيال ميديا والجميع طوال الفترة الماضية.
حالة الطقس خلال شهر أكتوبر
أماكن سقوط الأمطار اليوم وغداً
وأكدت شاكر قائلة “من المرجح سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة غدًا وبعد غد على المناطق الشمالية والإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والمنصورة وبورسعيد”.
منخفض جوي يوم السبت
وتابعت قائلة “بداية من يوم السبت القادم هناك منخفض جوي بدأ يتكون في طبقات الجو العليا وعلى البحر المتوسط وهذا قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وهطول أمطار على الدلتا والسواحل الشمالية والقاهرة، وهذه تكون أول حالة عدم استقرار لموسم خريف عام 2022”.
حقيقة انخفاض درجات الحرارة لـ 12 درجة
وأما عن حقيقة انخفاض درجات الحرارة لـ 12 درجة، قالت “هذا غير صحيح ولكن سيكون هناك انخفاض ولكن ما بين 2 إلى 3 درجات، والجميع سيشعر باختلاف في حالة الطقس ويجب ارتداء ملابس خريفية”.