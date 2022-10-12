انت الان تتابع خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء.. تحذيرات من نشاط الرياح ومائل للبرودة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وأرجحت أن ينتشر طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وأيضاً حار على جنوب البلاد، ويصبح لطيف في الليل.

حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن

وأعلنت الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية مستقر نسبياً، والعديد من الأجزاء التي توجد في السواحل الشمالية اليوم، وأنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار بدءاً من اليوم، وتم العمل على إعلان الطوارئ ورفع كفاءة السيارات والمعدات المخصصة لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وحرصت الأرصاد الجوية على التحذير من نشاط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأيضاً تحذير شديد اللهجة من الشبورة المائية، وسوف يكون مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومن المتوقع ان يكون معتدلاً نهاراً وبارد ليلاً.

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 29

العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 29

٦ أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 30

بنها الصغرى 20 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27

العلمين الجديدة الصغرى 21 والعظمى 27

مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

سيوة الصغرى 16 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 30

الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 30

السويس الصغرى 18 والعظمى 29

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30

المنيا الصغرى 19 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 30