انت الان تتابع خبر عاجل.. ربه منزل تقييد نجلها بالسلاسل بالسويس.. الداخلية ازاحت الستار عن تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بالكشف عن الكثير من التفاصيل والملابسات الخاصة بواقعة ربه منزل تقييد نجلها بالسلاسل بالسويس، وهذا ما انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماع والعديد من الصفحات الإلكترونية.

اعترافات ربه المنزل بالسويس أمام الشرطة

وأعلنت وزارة الداخلية الكثير من التفاصيل والملابسات الخاصة بقيام واحدة من السيدات بتقييد نجلها المريض، بسلاسل حديدية لجمع المبالغ المالية، وأصدرت بيان صباح اليوم الأربعاء قالت فيه “في إطار الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام إحدى السيدات بتقييد ابنها المريض بسلاسل حديدية لجمع مبالغ مالية ونشر صور لها”.

واستكمل البيان “بالفحص أمكن تحديد تلك السيدة (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس)، باستدعائها أقرت بقيامها بنشر تلك الصور بقصد الحصول على تبرعات عبر إحدى الخدمات الفورية، لكون ابنها يعانى من مرض ضمور بالمخ والصرع، كما أضافت بأنها قامت بتقييد ابنها بزعم السيطرة عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.