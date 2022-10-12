انت الان تتابع خبر حقيقة اقتحام ملثمين لمدرسة بالإسماعيلية والتعدي على مدرس.. الداخلية فسرت كله بالتفصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية بالكشف عن حقيقة اقتحام ملثمين لمدرسة بالإسماعيلية والتعدي على مدرس، وهذا ما انتشر بشكل كبير مؤخراً على جميع مواقع التواصل الالكتروني وكل صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً.

التعدي على أحد المدرسين في مدرسة بالإسماعيلية

وأعلنت وزارة الداخلية كل الملابسات لما تم تداوله بخصوص قيام العديد من الأشخاص بالتعدي على مدرس، والتسبب في إصابته وهو متواجد داخل أحد المدارس في الإسماعيلية، وأيضاً تم ضبطهم.

وأصدرت وزارة الداخلية بيان اليوم الأربعاء، قائلة “في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية والادعاء بقيام ملثمين بالتعدي على أحد المدرسين بإحدى المدارس بالإسماعيلية”.

التعدي على مدرس بأبو صوير واحداث له إصابات

وتابعت “بالفحص ظهر أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ من، أحد المدرسين بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، مصاب بكدمة أسفل الركبة اليسرى، بأنه عقب انتهاء اليوم الدراسي وأثناء خروج الطلبة من المدرسة شاهد 3 أشخاص، أحدهم يحمل شومة وآخر يحمل سلاح أبيض، حال دخولهم المدرسة فقام بإستيقاف أحدهم طالب سابق بالمدرسة- مقيم بدائرة المركز، فتعدى عليه أحد المتهمين محدثًا إصابته المشار إليها ولاذوا بالهرب”.

سبب تعدي ملثمين على مدرس في مدرسة الإسماعيلية

وأنهت الحكومة قائلة “كما أضاف المبلغ بعدم تواجد أي أشخاص ملثمين بالواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بحدوث مشادة كلامية بتاريخ سابق بين أحدهم مع أحد الطلبة بالمدرسة – مقيم بدائرة المركز، وعلى إثر ذلك توجهوا للمدرسة محل الواقعة للتشاجر معه وحال قيام المدرس بإستيقافهم قام أحدهم بالتعدي عليه وإحداث إصابته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.