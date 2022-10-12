خلال منتدى التعليم بالأردن .. حسام المندوه: العلاقات المصرية الأردنية ذات طبيعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية الأردنية ذات تاريخ طويل فهي ليست وليدة اللحظة ولا تحكمها فقط المصالح المشتركة بين البلدين وإنما هى علاقة بالأساس تعبر عن هذا الانتماء القومي لكلا الشعبين العربيين فى مصر والأردن.

وقال الكتور حسام المندوه، فى كلمة له خلال افتتاح فعاليات المنتدى الاقليمي، "حول المساواة فى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، والذي يعقد حاليا فى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والذي تستمر أعماله لمدة يومين، إن المساواة بين الرجل والمرأة شهدت طفرة كبيرة في الجزء التشريعي في البرلمانات العربية، وفي مصر على وجه الخصوص حاليا هناك تمكين حقيقي للمرأة بقوة الدستور والقانون وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو لجنة التعليم، أن مشكلة الوعي تعتبر هي المعركة الحقيقية من كل مسئول تجاه كل مواطن، مشيرا إلى أن الوعي يتحقق من خلال التعليم والثقافة فلا يوجد وعي بدون تعليم وتعلم حقيقي يترك أثرا ايجابيا في وجدان المتعلم وبالتالي يترك أثرا داخل الطفل وهو في مرحلة الدراسة الأولى.

وأشار المندوه إلى أن القوى الناعمة لها دور كبير للغاية في تشكيل الوعي خاصة وأن معظم مشاكل المجتمع يمكن أن يتم حلها بالقوى الناعمة، قائلا: "القوى الناعمة هي الحل السحري والسريع لأي مشكلة مجتمعية ووزارة الثقافة في أي دولة عليها الدور الأكبر في الوصول للوجدان وتغيير ثقافة الشعوب".

وانطلق المنتدى اليوم بجلسة حوارية رفيعة المستوى تحدثت فيها بوريانا جونسون المديرة التنفيذية للمبادرة الأورومتوسطية، والدكتور جون بول جريتش نائب الأمين العام للشئون الاجتماعية والمدنية – الاتحاد من أجل المتوسط، وانجيلا مارتيني نائبة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبية في الأردن، والدكتور وجية عويس وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالأردن.

كما شهدت الجلسة مداخلات، من هيفاء النجار وزيرة الثقافة بالأردن، ووفاء بني مصطفي وزيرة الدولة للشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالأردن، والدكتور عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، والدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم في فلسطين، والدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ممثلة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، وبحضور ما يقرب من 120 مشاركا في مقدمتهم عدد كبير من وزراء التربية والتعليم بالمنطقة وخبراء متخصصين في هذا المجال.