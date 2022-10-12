نشاط الرئيسى السيسى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان السيسى يطمئن على تطوير مطارى شرم وكاترين لاستقبال ضيوف قمة المناخ ، ذكرت صحيفة الأخبار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة فى كل قطاعات الدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما فى ذلك الموقع الاستراتيجى لمصر.

كما اطلع الرئيس على الجهود الجارية لـتـطـويـر مـطـارى شـرم الـشـيـخ وسـانـت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصة المرافق الرئـيـسـيـة ومـمـرات الـطـائـرات، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وعـرض الـفـريـق محمد عباس حلمى الأهـداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى، وكذلك الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى أمس، ذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن الدولة مستمرة فى تعميم ودعم منظومة التأمين الصحى الشامل والمبادرات الرئاسية ذات الصلة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم فى تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى مع تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية فى مصر، وفى ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة فى إطار 1000 مليون صحة.. والتى تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين بالمقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية، خاصة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة. ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل على مستوى كل المحافظات.

كما ثمن الرئيس السيسى دور منظمة الصحة العالمية والجهود التى قام بها «أدهانوم» خلال جانحة كورونا. خاصة ما يتعلق بتوفير اللقاحات.

ومن جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية فى مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة 100 مليون صحة، والتى أسهمت بشكل لافت فى الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لاسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى سى ، فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى، مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال، ومؤكدا اهتمام منظمة الصحة العالمية بتعزيز التعاون مع فى هذا الإطار بما يمكن من الاستفادة من التجرية المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولى.

وتحت عنوان قرينة الرئيس فى اليوم العالمى للفتاة: علينا العمل دائما لدعمهن ، ذكرت صحيفة الأخبار أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية أعربت عن كامل تقديرها واعتزازها بالفتيات ودورهـن الأساسى فى المجتمع، مضيفة: «هن يساهمن فى بناء الوطن، حاضره ومستقبله، وعلينا جميعا أن نعمل دائما لدعمهن وتأهيلهن ليكن ذخرا للوطن».

وأوضحت أن ذلك جاء على الصفحة الرسمية للسيدة انتصار السيسى على موقع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـى "فيسبوك" بمناسبة اليوم العالمى للفتاة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية وصل إلى واشنطن أمس يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماعات تمت تحت عنوان «الوحدة وقت الأزمة التبادل الرؤى والأفكار وتقديم حلول فعالة للآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعافية، وإبراز أهمية الدور الجماعى المختلف البلدان بالتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية فى التغلب على تداعيات التحديات العالمية، والمضى قدما نحو التعافى الاقتصادى بمختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزير يعقد عددا من اللقاءات والمباحثات الثنائية، ويشارك فى الموائد المستديرة، حيث يلتقى مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، وأنطوانيت سابح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، ويعقد لقاءات مع وزراء المالية والتخطيط الأفارقة لمناقشة الأوضاع المالية العالمية، والتحديات الاقتصادية بالقارة السمراء وتحالف وزراء المالية بمختلف الدول لاستعراض خطة مواجهة التغير المناخى، والجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وأوضح البيان، أن الوزير سيعقد لقاءات ثنائية أيضا مع إيلينا فلوريس نائب مدير الشئون المالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبى، لمناقشة سبل الإسلاميات الاقتصادية والهيكلية فى مصر وسيجريه كان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بهولندا.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بجميع المحافظات بدأت أمس فى تنفيذ خطط وزارة التعليم بشأن انتظام العملية الدراسية وتحقيق الجودة بها فى ضوء الملاحظات التى رصدتها وزارة التعليم خلال الأيام العشرة الأولى للدراسة.

وأضافت الصحيفة أن الـوزيـر رضـا حـجـازى وجه المـديـريـات والإدارات التعليمية والمدارس بالالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى، ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدنى، والتنمر داخل المدارس، مؤكدا عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.

وبالنسبة للمصروفات، أكد على تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط، والعمل على دعم وتشجيع الممارسات المتميزة، إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات، ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، والاهتمام بالطلاب، والطالبات من ذوى الهمم بمدارس التربية الخاصة، ومدارس الدمج فى جميع مدارس الجمهورية؛ حتى تتاح لهم الفرصة كاملة مثل زملائهم الأسوياء، وتبنى مبادرة لتعلم ثقافة ولغة الإشارة البسيطة.

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة الجمهورية ، أن صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمى من التضخم والعملية العسكرية فى أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.

ورجح الصندوق، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى اجتماعات الخريف الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين، نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بنسبة 5% فى 2022 و3.6% فى 2023 وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة الأهرام أن مجلس الشيوخ وافق، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس بشكل نهائى على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذى يستهدف تطوير صناعة السيارات بمصر من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنمية صناعتها، إضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وتحت عنوان مدبولى: دعم العلاقات الثنائية مع مولدوفا ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أكد اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية مولدوفا على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه مساء أمس نيكو بوبيسكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والاندماج الأوروبى بجمهورية مولدوفا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

‎ وقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر للوزير المولدوفى على التسهيلات التى قدمتها حكومة مولدوفا لتيسير عبور الطلاب المصريين العالقين فى أوكرانيا إلى أراضيها، ثم إلى رومانيا، فى بداية الأزمة الروسية الأوكرانية‫.‬

‎ وفى السياق ذاته، وقع سامح شكرى وزير الخارجية ونظيره المولدوفى نيكو بوبيسكو أمس ثلاث مذكرات تفاهم لتأسيس آلية للتشاور السياسى بين وزارتى الخارجية، والتعاون بين معهدى الدراسات الدبولماسية فى البلدين، واتفاقية للأعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.