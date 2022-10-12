طقس اليوم.. 3 ظواهر جوية تؤثر بشدة على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح ليلا على بعض المناطق؛ مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وكشفت عن أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 30 20

بنها 29 20

دمنهور 28 21

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 18

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 29 21

طنطا 29 21

شلاتين 33 24

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 21

وادى النطرون 30 22

مطروح 26 18

السلوم 29 17

سيوة 28 16

العريش 27 20

رفح 27 20

الطور 29 21

كاترين 27 15

رأس سدر 31 19

نخل 28 12

طابا 29 23

نويبع 31 24

حلايب 31 25

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 31 23

مرسى علم 32 24

الفيوم 30 19

بنى سويف 30 19

المنيا 30 19

أسيوط 30 18

سوهاج 31 19

قنا 34 21

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

الوادى الجديد 35 20

أبوسمبل 36 22

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 31 22