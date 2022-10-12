تعيين يحيى زكريا قائما بأعمال رئيس القابضة لمصر للطيران

يأتى قرار تكليف المهندس يحيى زكريا، وفقا للقرار الوزاري رقم 1025 لسنة 2022، والصادر أمس الثلاثاء، من وزير الطيران المدني، خلفا للطيار عمرو صلاح الدين فهمي، لحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران.
الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الطيران
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدنى وجميع الشركات التابعة له، ليتكامل مع عملية التنمية الشاملة فى كافة القطاعات بالدولة، من خلال اعتماد نهج للتطوير والتحديث يقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما فى ذلك الموقع الاستراتيجى لمصر.
واطلع الرئيس السيسى على الجهود الجارية لتطوير مطارى شرم الشيخ وسانت كاترين بمختلف مكوناتهما، خاصة المرافق الرئيسية وممرات الطائرات، وذلك استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى القمة العالمية للمناخ فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وعرض الفريق محمد عباس حلمى فى هذا الصدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدنى، وكذلك الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، فضلا عن تطوير وتحديث أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.
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