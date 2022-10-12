تعيين يحيى زكريا قائما بأعمال رئيس القابضة لمصر للطيران

جدة - نرمين السيد - أصدر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف المهندس يحيى زكريا إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران.





يأتى قرار تكليف المهندس يحيى زكريا، وفقا للقرار الوزاري رقم 1025 لسنة 2022، والصادر أمس الثلاثاء، من وزير الطيران المدني، خلفا للطيار عمرو صلاح الدين فهمي، لحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران.

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الطيران

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، واللواء يحيى زكريا إسماعيل رئيس شركة الصيانة بمصر للطيران.