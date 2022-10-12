الأرصاد: عدم استقرار وسقوط أمطار تمتد لـ القاهرة فى هذا الموعد (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - موعد سقوط الأمطار
وأعلنت الأرصاد عن وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت المقبل، يتبعها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى القاهرة الكبرى.
ولفتت الأرصاد إلى أنه؛ نظرا للتغيرات الحادة والسريعة فى الطقس، سيتم نشر المستجدات تباعا.
طقس اليوم الأربعاء
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر.
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