الأرصاد: عدم استقرار وسقوط أمطار تمتد لـ القاهرة فى هذا الموعد (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - موعد سقوط الأمطار

وأعلنت الأرصاد عن وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت المقبل، يتبعها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وتصل إلى القاهرة الكبرى.

ولفتت الأرصاد إلى أنه؛ نظرا للتغيرات الحادة والسريعة فى الطقس، سيتم نشر المستجدات تباعا.