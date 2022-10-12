التشاؤم من الأيام والأرقام.. الإفتاء تكشف عن الحكم

جدة - نرمين السيد - التشاؤم من الأيام والأرقام

وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منهى عنه شرعًا؛ لأن الأمور تجرى بقدرة الله تعالى، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله الإنسان أو شرٍّ يصيبه".

وأضافت: "فمن المقرِّر شرعًا النهى عن التشاؤم والتطيُّر عمومًا باعتباره عادة جاهلية؛ كما ورد النَّهى النبوى عن التشاؤم من بعض الأزمنة والشهور بخصوصها؛ كما فى "الصحيحين" عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ"، والحكمة مِن هذا المنع هو ما فى التشاؤم والتطير من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وإبطاء الهمم عن العمل، كما أنَّها تشتت القلب بالقلق والأوهام".

تنظيم الأسرة

وجهت دار الإفتاء المصرية، نصيحة للزوجين، قائلة: "اعلما أن تنظيم الأسرة من دعائم استقرارها، وذلك بأن تجعلا مدة زمنية كافية بين كل حمل وآخر، من أجل حصول الطفل على حقه فى الرعاية والتربية".