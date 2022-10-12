التسجيل على منصة نسك العمرة.. الخطوات والتفاصيل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إن منصة نسك العمرة؛ تأتى امتدادًا للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المعتمرين، باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية.





منصة نسك للعمرة

وأشار وزير الحج والعمرة السعودى، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، إلى أن هناك توجيهات من حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم تسهيلات لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة للقادمين من جميع دول العالم، لذلك تم تطوير منصة نسك العمرة؛ لتسهيل الحصول على التأشيرات، موضحا أنه أصبح بالإمكان الحصول على التأشيرة فى 24 ساعة، وأيضا حجز جميع الخدمات من نقل وسكن وغيرها من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

منصة نسك العمرة.. وأعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، عن إمكانية حجز باقة العمرة بقيمة 4400 جنيه شاملة الإقامة، وكل شىء ما عدا تذاكر السفر، إلى جانب قرار المملكة العربية السعودية إلغاء كل القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة.

خطوات التسجيل على منصة نسك العمرة

قم بتحميل تطبيق نسك للعمرة، عبر متجر التطبيقات للأندرويد والآيفون أو قم بالدخول على هذا الرابط www.nusuk.sa/ar

قم بفتح التطبيق عبر تسجيل الدخول فى حالة إذا كنت مستخدما أو تسجيل الدخول إذا لم تقم بالتسجيل من قبل.

إذا لم تكن مقيما فى المملكة العربية السعودية، فيجب عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورمز الدولة، ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكترونى الشخصى الذى ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.

كتابة كلمة المرور ثم اضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام

منصة نسك العمرة... اضغط على كلمة تسجيل، وبعد ذلك تصلك رسالة برقم الكود على الإيميل الشخصى لك مكونة من 4 أرقام.. أدخل رقم الكود المكون من 4 أرقام، ثم اضغط على أيقونة "تحقق"، وبذلك تكون قد أنشأت حسابك على منصة نسك العمرة.

خطوات التسجيل على منصة نسك العمرة

قم بفتح تطبيق نسك العمرة، وإدخال الجنسية، ثم الدول القادم منها، ورقم جواز السفر، ثم كلمة المرور، والكود الجديد الذى تسلمته على الإيميل والمكون من 4 أرقام.

اختر خدمة الحجز لأداء عمرة.. بعد ذلك سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر.

اضغط على الاسم باستمرار ستظهر لك صفحة فيها المواعيد المتاحة، ويعنى اللون الأخضر أن الميعاد خالٍ، وليس مزدحما، أما اللون الأحمر فيعنى أن المواعيد مزدحمة، والأصفر يعنى أن المواعيد متوسطة.

منصة نسك العمرة... بعد ذلك، ضغط على الاستمرار، وسيتم الحجز وسيظهر لك باللون الأخضر؛ ما يعنى أن الحجز فعال، وإذا رغبت فى الإلغاء اضغط على "الإلغاء".