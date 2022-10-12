ننشر رابط التسجيل على منصة نسك العمرة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، فى شهر سبتمبر الماضى 2022، المنصة الحكومية الموحدة المعروفة بـ "نسك"، لتكون البوابة السعودية الجديدة؛ لتسهيل إجراءات العمرة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من قاصدى مكة المكرمة، والمدينة المنورة.





منصة نسك العمرة

وتهدف منصة نسك العمرة إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم؛ ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.

منصة نسك العمرة، تأتى بالتعاون والشراكة مع وزارة الحج السعودية، والهيئة السعودية للسياحة، حيث ترتبط منصة نسك العمرة بالخدمات المقدمة للمعتمرين؛ بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات الحجز والتواصل لتقديم باقات وبرامج متنوعة للارتقاء بتجربة قاصدى مكة والمدينة.

منصة نسك العمرة

منصة نسك العمرة.. ومن المقرر أن ستستمر منصة "مقام" فى إتاحة تصميم برامج خدمات العمرة، إلى حيـن ضمان انتقال جميع خدماتها إلى منصة نسك العمرة فى مرحلة مقبلة عن قريب.

منصة نسك العمرة.. ومن جانبه، قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، ورئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، إن منصة نسك العمرة؛ تأتى امتدادًا للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المعتمرين، باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية.

وأشار وزير الحج والعمرة السعودى، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، إلى أن هناك توجيهات من حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتقديم تسهيلات لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة للقادمين من جميع دول العالم، لذلك تم تطوير منصة نسك العمرة؛ لتسهيل الحصول على التأشيرات، موضحا أنه أصبح بالإمكان الحصول على التأشيرة فى 24 ساعة، وأيضا حجز كافة الخدمات من نقل وسكن وغيرها من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين. منصة نسك العمرة.. وأعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، عن إمكانية حجز باقة العمرة بقيمة 4400 جنيه شاملة الإقامة، وكل شىء ما عدا تذاكر السفر، إلى جانب قرار المملكة العربية السعودية إلغاء كل القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

منصة نسك العمرة

منصة نسك العمرة.... وفى سياق متصل، قال أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، إن أهمية منصة نسك؛ تأتى كونها فى إطار التعاون والتكامل بيـن الهيئة ووزارة الحج والعمرة تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمكن الوصول إلى منصة نسك العمرة عن طريق هذا الرابط: www.nusuk.sa/ar