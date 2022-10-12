جامعة الإسكندرية: مقرر إلزامى لطلاب القطاع التربوى للمشاركة فى محو الأمية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة وضعت مقررا إلزاميا على طلاب القطاع التربوى بالجامعة يقضى بضرورة المشاركة فى مشروع محو الأمية.





جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التى نظمتها جامعة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتى تأتى ضمن سلسلة من الندوات التى تعقدها المؤسسة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية لنشر ثقافة العمل التطوعى لشباب الجامعات والتعريف بالجهود التنموية والشبابية فى هذا الشأن.

وأكد أن جامعة الإسكندرية شاركت فى المبادرة منذ بدايتها عام 2019 حيث تحرص الجامعة على تنمية وعى الشباب الجامعى وتعريفهم بالتحديات الكبيرة التى تواجه الوطن.

وقال إن الجامعة تطلق قوافل طبية وخدمية ومجتمعية بانتظام لخدمة المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا بالإسكندرية والبحيرة ومطروح وبرانى وسيوة.