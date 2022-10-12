ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء.. ريال مدريد والسيتي يتأهلان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - نجح ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد وصولهما إلى النقطة العاشرة خلال مباريات المسابقة القارية التى أقيمت مساء الثلاثاء.

وسقط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل من جديد أمام نظيره بنفيكا البرتغالي 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء"، فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة فى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وتعادل فريق ريال مدريد الإسباني، مع نظيره شاختار دونتسك الأوكراني، بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "الجيش البولندي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023. وحسم ريال مدريد تأهله لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، عقب تعادله القاتل فى مواجهة الليلة.

وسقط ميلان على أرضه ووسط جماهيره أمام تشيلسي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات فى دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وخسر يوفنتوس أمام مضيف مكابي حيفا بنتيجة 0-2 خلال فعاليات التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وسقط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في فخ التعادل السلبى أمام نظيره كوبنهاجن الدنماركي، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "باركن ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023.

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء كالتالي:

المجموعة الأولى: تتبقى جولة

نابولي: 9 نقاط

ليفربول: 6 نقاط

أياكس: 3 نقاط

رينجرز: صفر نقاط

المجموعة الثانية: تتبقى جولة

كلوب بروج: 9 نقاط

باير ليفركوزن: 3 نقاط

بورتو: 3 نقاط

أتلتيكو مدريد: 3 نقاط

المجموعة الثالثة: تتبقى جولة

بايرن ميونخ: 9

إنتر ميلان: 6 نقاط

برشلونة: 3 نقاط

فيكتوريا بلزن: صفر نقاط

المجموعة الرابعة: تتبقى جولة

سبورتنج لشبونة: 6 نقاط

توتنهام: 4 نقاط

اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط

مارسيليا: 3 نقاط

المجموعة الخامسة:

تشيلسي: 7 نقاط

سالزبورج: 6 نقاط

دينامو زغرب: 4 نقاط

ميلان: 4 نقاط

المجموعة السادسة:

ريال مدريد: 10 نقاط

لايبزيج: 6 نقاط

شاختار دونيتسك: 5 نقاط

سيلتك: 1 نقطة

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي: 10 نقاط

بروسيا دورتموند: 7 نقاط

كوبنهاجن: 2 نقطة

إشبيلية: 2 نقطة

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان: 8 نقاط

بنفيكا: 8 نقاط

يوفنتوس: 3 نقاط

مكابي: 3 نقاط