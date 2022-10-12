منظمة الصحة العالمية: مصر خالية من شلل الأطفال منذ 2006

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن وفدا من المنظمة يزور مصر في الفترة المقبلة لمتابعة مراكز البحوث والشركات الطبية، موضحة أنه يتم بحث تشاركي في البحث العلمى بين مصر والمنظمة.

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة أم بى سى مصر: "نثمن المبادرات الرئاسية المصرية في مجال تعزيز الصحة ، من بينها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى ".

وأوضحت أن الخبراء المصريين لهم دورا في تشكيل المعايير التي يجب أن نتبعها ، لافتة الى أن دول افريقيا قد تستعين بالتجربة المصرية في القضاء على فيروس سى ، ومصر خالية من شلل الأطفال منذ إعلان 2006 .