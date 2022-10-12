الرى: لجنة تنظيم إيراد النيل تستعرض إجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل عقدت اجتماعها الدورى، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، لاستعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية.





وذكرت الوزارة - فى بيان مساء اليوم الثلاثاء - أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالى. وأضافت أن تم بحث الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول. حضر الاجتماع، القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والرى، والمركز القومى لبحوث المياه.

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